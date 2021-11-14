Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu çıkışında başlayıp, yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.