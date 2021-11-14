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Haberler Yaşam Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu Cide'de bulunan Loç Vadisi, büyüleyici güzelliği ile sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu'nun çıkışında başlayarak 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

14.11.2021 17:25 - Son Güncelleme: 14.11.2021 17:25
Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.

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Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu çıkışında başlayıp, yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Küre Dağı Milli Parkı'nda bulunan vadi, biyoçeşitliliği, endemik türleri ve yaban hayatıyla çok özel bir alan olmanın yanı sıra sonbahar aylarında görsel şölen sunuyor.

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Zaman zaman 1200 metreyi bulan derinliğe sahip vadinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın turkuaz renkli suyu, her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu’da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Vadiden geçen suda yazın serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapabiliyor.

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