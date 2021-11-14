Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor
Kastamonu Cide'de bulunan Loç Vadisi, büyüleyici güzelliği ile sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu'nun çıkışında başlayarak 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
14.11.2021 17:25
- Son Güncelleme: 14.11.2021 17:25
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.
Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu çıkışında başlayıp, yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.