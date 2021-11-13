Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.11.2021 05:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 05:43
    ABONE OL

    İzmir Bornova'da alacak-verecek meselesi kundaklama ile bitti! Mobilya atölyesi alev alev yandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan olayda bir mobilya atölyesi kundaklandı. Eylemi gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

    İHA
    İzmir Bornova’da mobilya atölyesi alev alev yandı!

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir mobil atölyesinin alacak-verecek meselesi yüzünden kundaklandığı ileri sürülürken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.



    Olay, saat 01.00 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç., isimli şüpheli aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen Orhan S.'ye ait mobilya atölyesini ateşe verip kaçtı.



    İçerisinde kapı, yanıcı maddeler ve ahşap malzemelerin bulunduğu atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



        GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
        Öte yandan, iş yeri sahibi Orhan S'yi arayan R.Ç.'nin 'iş yerini yaktım, evini de yakacağım' dediği ileri sürülürken, şüpheli polis ekiplerince olay yerine yakın bir parkta otururken yakalanarak gözaltına alındı.



        R.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        NYT duyurdu! ABD’den Suriye’de insanlık suçu
        Haberler Yaşam İzmir Bornova'da alacak-verecek meselesi kundaklama ile bitti! Mobilya atölyesi alev alev yandı
            SON DAKİKA