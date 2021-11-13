



GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, iş yeri sahibi Orhan S'yi arayan R.Ç.'nin 'iş yerini yaktım, evini de yakacağım' dediği ileri sürülürken, şüpheli polis ekiplerince olay yerine yakın bir parkta otururken yakalanarak gözaltına alındı.







R.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

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