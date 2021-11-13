Olay, saat 01.00 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç., isimli şüpheli aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen Orhan S.'ye ait mobilya atölyesini ateşe verip kaçtı.
İçerisinde kapı, yanıcı maddeler ve ahşap malzemelerin bulunduğu atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.