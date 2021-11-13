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    • Yaşam
    • 14.11.2021 05:13
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    • 14.11.2021 05:22
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    Son dakika: İzmir'de gece yarısı çıkan kavgada kan aktı! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde gece yarısı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile beraber bıçaklar çekilince 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

    İHA
    İzmir’de gece yarısı çıkan kavgada kan aktı

    Son dakika haberi...İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

    Olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler ile Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Gökhan A. ve Ercan Ç., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalırken, şüpheli veya şüpheliler yaya bir şekilde hızla olay yerinden kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği alınırken, yaralılar adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 5 bıçak darbesi alan Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ercan Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, polis tarafından konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de gece yarısı çıkan kavgada kan aktı! 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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