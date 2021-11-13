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    • Yaşam
    • 14.11.2021 06:07
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    • 14.11.2021 06:07
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    Arnavutköy'de feci kaza: 3 yaralı

    Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kaza yapan araçlarda sıkışan 2 yaralı sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıları ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra 4 yaşındaki Nehir İsra, Oktay Taha Şişman ve Vahdet Kotal'ı, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirdi.

    Arnavutköy’de feci kaza: 3 yaralı

    Kaza dün akşam 18.00 sıralarında İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi ve İstanbul Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vahdet Kotal yönetimindeki 34 ABA 589 plakalı otomobil ile Resul Teyfur yönetimindeki 34 ZE 3584 plakalı hafif ticari çarpıştı.

    Ardından Oktay Taha Şişman yönetimindeki 34 UR 1728 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunanlardan 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si araç içinde sıkışınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmakta zorlanan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kaza yapan araçlarda sıkışan 2 yaralı sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıları ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra 4 yaşındaki Nehir İsra, Oktay Taha Şişman ve Vahdet Kotal'ı, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirdi.

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