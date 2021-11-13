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    • Yaşam
    • 14.11.2021 01:55
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    • 14.11.2021 01:57
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    Cinnet! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

    Son dakika haberleri... Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı. Çorlu henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren Ali Eren Arslankılıç isimli genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü ardından aynı silahla intihar etti.

    İHA
    Cinnet! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

    Tekirdağ'da cinnet getiren genç, anne ve babasın öldürdü ardından intihar etti.

    BABASININ BEYLİK SİLAHINI KULLANDI
    Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü cinnet getiren genç emekli subay olan babasına ait beylik tabancası ile önce anne ve babasını öldürdü ardından da aynı silahı ateşleyerek intihar etti.

    Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken genç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



    Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Alipaaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelen olayda anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı.

    Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç'a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç'ı silahla vurarak öldürdü.

        Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



        Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından anne Nurhan Arslankılıç ile baba Ali Arslankılıç'ın cansız bedenleri incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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