Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı.
Kurum, Kızılcahamam'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Kızılcahamam Millet Bahçesi'ni gezen Kurum, burada devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, fidan dikti.
Daha sonra Kızılcahamam Belediyesini ziyaret eden Kurum, ardından AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Aynı binadaki MHP İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunan Kurum, daha sonra Öğretmenevi'ne geçerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve emekli öğretmenlerle görüştü, ilçede yapımı devam eden okullarla ilgili bilgi aldı.
Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kentsel dönüşüm alanına gelerek, meydan ve konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kızılcahamam Kaymakamlığını da ziyaret eden Bakan Kurum, inşaatı süren Kasaplar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde görüp, tespit etmek ve yapılan projeleri incelemek üzere geldiklerini söyledi.
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Başkentte yaptıkları çevre ve şehircilik projelerini hatırlatan Kurum, şehirleri, ilçeleri 2023 yılına hazırlamak için dönüşüm çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini anlattı.
Başkentin "yutak alanı" Kızılcahamam'da da birçok proje yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, yapılan 40 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ne ilişkin bilgi verdi.
Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangını anımsatan Kurum, "O gün vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'ye bir söz vermiştik. Geldik ve burada vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir kentsel dönüşüm projesini hızlıca yürütecek ve yeni Kasaplar Çarşısı'nı Kızılcahamam'ın, Ankara'nın mimarisine, ruhuna, kültürüne uygun bir şekilde yapacağımızı ve hızlı şekilde bu süreci tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda, onlara taşınma, kira yardımı vermek suretiyle hiçbir şekilde onları mağdur etmeden, onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz." diye konuştu.