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    • Yaşam
    • 11.11.2021 22:22
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    • 11.11.2021 22:25
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    '3 gence elle taciz' iddiası! Polis şüpheliyi yakaladı

    Son dakika haberleri... Zonguldak'ta, 3 gence elle  tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    ’3 gence elle taciz’ iddiası!

    Zonguldak Ereğli'de 3 gence elle tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.

    Olay, akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana geldi. İ.C. adlı erkeğin, iddiaya göre 3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

    3 GENÇ ŞİKAYETÇİ OLDU
    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi.

    Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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