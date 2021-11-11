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    • Yaşam
    • 11.11.2021 21:52
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    • 11.11.2021 22:13
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    Koceli'de UTV faciası! 1 ölü 2 yaralı

    Kocaeli Kartepe'de UTV aracıyla gezintiye çıkan 3 kadın turist, tel örgülere çarparak takla attı. Feci kazada sürücünün koruma için taktığı kask paramparça oldu. Kaza nedeniyle turistlerden biri hayatını kaybetti, ikisi ise yaralandı.

    Koceli’de UTV faciası! 1 ölü 2 yaralı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesine tatile gelen yabancı uyruklu 3 kadının içinde bulunduğu UTV, tel örgülere çarpıp takla attı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Sürücünün korunması için taktığı kask ise paramparça oldu.



    Olay, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde bulunan Roka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe'ye tatil amaçlı gelen yabancı uyruklu 3 kadın, 41 ADE 612 plakalı UTV ile gezintiye çıktı.

    Ghusoon Nimer (40) idaresindeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarında bulunan tel örgülere vurdu, ardından da takla attı. Çarpmanın şiddetiyle turistler yaralandı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadınlardan Ghusoon Nimer (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ise olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. UTV'de maddi hasar meydana gelirken, sürücünün korunması taktığı kask ise paramparça oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



        Öte yandan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen turistler çoğunlukla ATV ve UTV ile gezintiye çıkıyor.

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