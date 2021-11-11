Koceli’de UTV faciası! 1 ölü 2 yaralı

Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ise olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. UTV'de maddi hasar meydana gelirken, sürücünün korunması taktığı kask ise paramparça oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.