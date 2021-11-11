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    • Yaşam
    • 11.11.2021 23:02
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    • 11.11.2021 23:08
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    İki yıl sonra yeniden görüldü! Kastamonu'da 'UFO' paniği: Gökyüzündeki parlak cisim...

    Kastamonu'da gökyüzünde 2 yıl sonra tekrar görülen parlak cisim paniğe neden oldu. Vatandaşlar arasında 'UFO' olduğu konuşulan cismin ne olduğu ise belirlenemedi.

    İHA
    İki yıl sonra yeniden görüldü!

    Kastamonu'da gökyüzünde ikinci kez görülen parlak bir cisim merak konusu oldu.

    Kastamonu'da saat 21.00 sıralarında parlak cisim merkez Kuzeykent Mahallesi ile Saraçlar Mahallesi'nde görülmeye başlandı. Gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkat çeken cisim dikkatleri üzerine çekti

    VATANDAŞLARDA UFO MUHABBETİ
    Etrafına verdiği parlaklık ile gözle görülebilen cisim büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında ise UFO muhabbeti yapıldı.

    NE OLDUĞU BELİRLENEMEDİ
    Kamera ve cep telefonlarının yakınlaştırma özelliği ile görülen cismin, yıldız mı, uydu mu yoksa başka bir şey mi olduğu belirlenemedi.

    2 YIL ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
    Öte yandan buna benzer parlak cisim, 2019 yılında da yine saat 23.00 sıralarında Kastamonu semalarında görülmüştü ve ne olduğu belirlenememişti. Aynı cismin tekrar görülmesi şehirde merak konusu oldu.

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