Tosuncuğu satan satana! Mehmet Aydın ve Fatih Aydın...

Türkiye'nin Tosuncuk lakabıyla tanıdığı Mehmet Aydın, Çiflik Bank yalanıyla 132 bin kişiyi 1 milyar 500 milyon lira dolandırdı. 2019'da yurt dışına kaçtı. Temmuz ayında teslim olduktan sonra tutuklandı. Hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılaması sürerken ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye yollandı.
Savcılıkta 5 saat boyunca verdiği ifadesinde kardeşini suçladı! Mehmet Aydın'la kardeşlik ilişkisinin çok samimi olmadığını anlattı! "Mehmet Aydın'ın Uruguay'da 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Masasına bile oturtmadı" açıklaması yaptı.
Savcılıkta 5 saat boyunca verdiği ifadesinde kardeşini suçladı! Mehmet Aydın'la kardeşlik ilişkisinin çok samimi olmadığını anlattı! "Mehmet Aydın'ın Uruguay'da 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Masasına bile oturtmadı" açıklaması yaptı.