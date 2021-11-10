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    Tosuncuğu satan satana! Mehmet Aydın ve Fatih Aydın...

    Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a bir darbe de ağabeyi vurdu! Savcılıkta ifade veren Fatih Aydın “Bana sadece 2 araba hediye etti. Masasına bile oturtmadı” dedi.

    Tosuncuğu satan satana
    Türkiye'nin Tosuncuk lakabıyla tanıdığı Mehmet Aydın, Çiflik Bank yalanıyla 132 bin kişiyi 1 milyar 500 milyon lira dolandırdı. 2019'da yurt dışına kaçtı. Temmuz ayında teslim olduktan sonra tutuklandı. Hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılaması sürerken ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye yollandı.



    Savcılıkta 5 saat boyunca verdiği ifadesinde kardeşini suçladı! Mehmet Aydın'la kardeşlik ilişkisinin çok samimi olmadığını anlattı! "Mehmet Aydın'ın Uruguay'da 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Masasına bile oturtmadı" açıklaması yaptı.


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    Haberler Yaşam Tosuncuğu satan satana! Mehmet Aydın ve Fatih Aydın...
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