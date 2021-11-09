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    • Yaşam
    • 09.11.2021 22:50
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    • 09.11.2021 22:50
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    Komşusunu tüfekle öldürdü! Ardından linç edildi! Yer: Hatay

    Hatay'da yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle komşusuyla tartışan Ayhan İ., komşusu Arif Bereket'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayı gören Bereket'in yakınları Ayhan İ.'yi linç etmek istedi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

    Komşusunu tüfekle öldürdü! Ardından linç edildi

    Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Arif Bereket'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Ayhan İ., olayın hemen ardından Bereket'in yakınları tarafından linç edilmek istendi. Ayhan İ., ağır yaralandı.

    Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise iddiaya göre, ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı.


    *Arif Bereket

    Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket'e ateş açtı. Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayhan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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