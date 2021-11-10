Sultangazi'de 'Yan baktın' kavgası: 1 ölü 1 yaralı





Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevmiş ve arkadaşı Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sevmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sevmiş'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kolundan yaralanan arkadaşının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

"BİR SÜRE SONRA YERE DÜŞTÜ"

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Serdar Özdemir, "Ben esnafım burada. Gürültü sesini duydum dışarı çıktım. Akşam saatlerinde gençler 'yan baktın' meselesinden dolayı kendi aralarında tartışıyorlar. Daha sonra birbirine giriyorlar. Biri belindeki bıçağı çıkarıyor. Bıçağı çıkardıktan sonra bir kaç kişi kaçıyor. Ölen çocuk bıçaklanıyor. Yaralandıktan sonra aşağı doğru yürüyor. Bir süre sonra yere düştü" dedi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.