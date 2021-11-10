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    • Yaşam
    • 10.11.2021 10:53
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    • 10.11.2021 10:53
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    Adana'da dehşet veren olay! Karısını şarj kablosuyla bağladı, kalemle işkence yaptı

    Adana'da eşini şarj kablosuyla bağlayıp, başına tabanca dayayan ve bacaklarına kalem batıran zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Genç kadın ise bu karar sonrası isyan etti.

    Karısını şarj kablosuyla bağladı, kalemle işkence yaptı

    Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı.

    Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip özür dilemesi üzerine eve döndü. Ancak Murat G. bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı.

    Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine zanlı yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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    Haberler Yaşam Adana'da dehşet veren olay! Karısını şarj kablosuyla bağladı, kalemle işkence yaptı
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