Adana'da dehşet veren olay! Karısını şarj kablosuyla bağladı, kalemle işkence yaptı

Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip özür dilemesi üzerine eve döndü. Ancak Murat G. bu kez de karısının kendisini aldattığını öne sürerek şarj kablosuyla bağlayıp iki gün boyunca darp edip bacaklarına kalem batırıp, kafasına tabanca dayayarak şiddet uyguladı.