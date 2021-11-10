Hayat kurtaran el işaretleri! Şiddet gören kadınlar bu el işaretleriyle...

'Yardıma ihtiyacım var' işareti nedir? Günümüzde kadınlara yönelik şiddet ve taciz olayları artarak devam etmekte. Yardım edecek kimsesi olmayan kadınlar artık sosyal medyadan yardım çağrısında tek bir hareketle bulunuyor. İşte hayat kurtaran yardım işaretleri...
Kadınaşiddet olayları can yakmaya devam ediyor. Onlarca kadın ya sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor.
Çoğu kadın uğradıkları şiddeti söylemeye korkuyorlar ya da susturuluyorlar.
Bunun üzerine Kanadalı kadınlar bir acil yardım işareti geliştirdiler işte bu işaret ben şiddete uğruyorum bana yardım et işareti.