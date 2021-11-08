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    • Yaşam
    • 08.11.2021 18:14
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    • 08.11.2021 18:17
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Uçuşlar yüzde 25 azaltılacak

    Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan sis hava ulaşımını da etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından uçuşlarda 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı bildirildi.

    DHA
    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler azaltıldı!

    İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

    YÜZDE 15 AZALTIŞMTI
    sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi 6 Kasım'da yaptıkları toplantıda uçuşları yine sis sebebiyle yüzde 15 azalttıklarını duyurmuştu.

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    Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Uçuşlar yüzde 25 azaltılacak
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