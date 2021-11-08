İzmir-Çeşme Otoyolu'nda ters yönde gidip bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis





"ORTA ŞERİTTEN KARARLI BİR ŞEKİLDE TERS İSTİKAMETTE SEYRİNE DEVAM ETTİ"

Heyetin gerekçesinde, "sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu, sanığın ters yöne bilerek ve isteyerek girdiği, aynı kararlılıkla ortalama 140 kilometre hızla, otoyol gibi araçların kendi şeritlerinde güvenle seyir edebilecekleri, üç şeritli ve belli bir limite kadar hız yapabilecekleri bir yolda, orta şeritten kararlı bir şekilde ters istikamette seyrine devam ettiği" kaydedildi.

Gerekçede, "sanığın normal istikametinde seyir halinde olan bir araca çarpabileceğini, içindeki şahıs veya şahısların ölebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ettiği ve bu kararlılığını sürdürerek Nurullah Gül'ün ölümüne neden olduğu" görüşüne yer verildi.