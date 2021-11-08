İzmir-Çeşme Otoyolu'nda ters yönde gidip bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Meltem Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Tutuklu sanık Meltem Ö, tahliyesini talep ederek, "Olmam gereken ameliyatlarım var. Cezaevindeyken bu ameliyatları yapmıyorlar. Hiçbir işimi kendim yapamıyorum." dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin bipolar hastası olduğunu savundu. Trafik kazasının müvekkilinin bu hastalığın atak döneminde gerçekleştiğini ileri süren sanık avukatı, "Bipolar bozukluk hastalarının trafikte hız konusunda kendilerini kontrol edememe durumlarının olduğu bilinmektedir. Müvekkil ters yöne girdiğini bilmekle birlikte ileride kısa sürede karşı şeride geçebileceği düşüncesiyle yola devam ettiğini savunmasında belirtmiştir. Kendisi de ağır derecede yaralanmıştır. Olayın kastla gerçekleşmediği açıktır." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Meltem Ö'nün Nurullah Gül'e karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verip, sanığın eylemi "olası kast" ile işlediği gerekçesiyle de bu cezayı 20 yıla indirdi.
Heyet daha sonra, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak indirim yapılmasına karar verip, Meltem Ö'nün 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.