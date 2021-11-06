İstanbul'da yoğun sis nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü!





HAVA ULAŞIMINIDA ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 12 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.