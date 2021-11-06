İstanbul'da yoğun sis nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle dün gece facianın eşiğinden dönüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kadıköy - Ortaköy seferini yapan bir vapur, yoğun sisin arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtuldu.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalıştı.