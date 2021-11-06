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    • Yaşam
    • 06.11.2021 22:00
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    • 06.11.2021 22:08
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    İstanbul'da meteorolojik koşullar hava ulaşımını vurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak

    Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında havalimanındaki uçuşların yüzde 15 azaltılmasına karar verildi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler azaltıldı!

    Marmara Bölgesi'nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, yüzde 15 azaltılacak.

    METEOROLOJİK ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLANDI
    Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

    YÜZDE 15 AZALTILDI
    Marmara Bölgesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

    "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 6 Kasım 2021 tarihi saat 21.00 ile 07 Kasım 2021 tarihi 09.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

    SABAH SAATLERİNDE UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ
    İstanbul'daki sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

    Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendirildi.

    İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmamıştı.

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