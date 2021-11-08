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    • Yaşam
    • 08.11.2021 16:25
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    • 08.11.2021 16:25
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    Gençlerin uygunsuz görüntüleri sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi

    Edirne Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkarmıştı. Şehitlere saygı duymayan çiftllerin mezarlıkların yanında çirkin görüntüleri sonrası polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı.

    Edirnekapı Şehitliği’nde polis denetimi

    Edirnekapı Şehitliği'nde uçucu madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergileyenlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.



    Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti. Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.



    Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.

        Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.

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        Edirnekapı Şehitliği’nde polis denetimi
        Haberler Yaşam Gençlerin uygunsuz görüntüleri sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi
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