Gençlerin uygunsuz görüntüleri sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi

Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.