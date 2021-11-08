İnşaatta feci ölüm! Asansör boşluğunda kaldı





"CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"

Celep'in cansız bedenini bulan Ferhat Demir, "Bu arkadaş bizim inşaatta bekçi olarak çalışıyordu. Dün akşam 18.00 sıralarında buradaydı. Görüştüm sabah 12.30 gibi inşaata geldim. Denetlemeye başladım. Bodrum kata indim. Burada cansız bedenini gördüm. Şok oldum. Düşüp mü öldü bilmiyorum. Polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. 2 tane de rahatsızlığı vardı" dedi.