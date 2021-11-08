Paraya para demiyor... Böyle kar başka işte görmediniz! Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL'den satıyor!

Ülkemizden girişimcilik haberleri ve başarıları gelmeye devam ediyor. Afrika'nın sıcak yerlerinde görmeye alışık olduğumuz deve kuşları ülkemizde de olabildiğince revaçta. Doğal olarak Afrika'da tespit edilen deve kuşları; etleri, derileri ve tüyleri amacıyla bütün Dünya'da yetiştirilirler. Değirmendere Mahallesi'nde oyuncak dükkanı işleten Ramazan Kaplan, 3 sene evvel kiraladığı arsada, hobi olarak, satın aldığı 2 deve kuşuna bakmaya başladı. Deve kuşu yetiştiriciliği konusu ile ilgili internette incelemeler yapan Kaplan, yumurtasının 150, etinin kilogramının 170 liraya alıcı bulduğunu öğrenince işi geliştirmeye karar verdi.
Kaplan, AA muhabirine, muhabbet kuşu beslediği çocukluk yıllarından itibaren hayvanlara meraklı olduğunu dile getirdi.
İnternette araştırma yaparken deve kuşu besleyebileceğine karar verdiğini anlatan Kaplan, "Önce iki deve kuşu ile başladım. Sonra çiftliği büyütmeye karar verdim. Çevreden gelen yumurta talepleri de beni bu işe itti. Yavru ve yumurta talebine yetişemiyorum. Önümüzdeki günlerde anaç deve kuşu sayısını artırmayı planlıyorum." dedi.