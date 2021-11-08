Paraya para demiyor... Böyle kar başka işte görmediniz! Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL'den satıyor!

Deve kuşu yumurtası

Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve ömürleri de 50 - 70 yıl arasında değişiklik gösterir. Erkek deve kuşu çoğunlukla kanatlarda ve kuyrukta beyaz tüylerle birlikte siyah; dişiler de çoğunlukla kahverengi renklidir. Oldukça iyi bir görüş sağlayan büyük kahverengi gözleri yaklaşık 5 cm çaptadır ve bu gözleri koruyan kalın siyah kirpikleri vardır. Uzun ve güçlü bacaklarıyla bir insanı rahatlıkla sırtlarında taşıyabilirler.

Deve kuşu bir omnivordur ve bu nedenle hem bitkilerle hem de çeşitli hayvanlarla beslenir. Deve kuşunun diyeti temel olarak böcekler, kurtçuklar, tırtıllar ve bazen küçük memeliler ve sürüngenlerle birlikte yapraklar, çimenler, tohumlar, kökler, çiçekler ve meyvelerden oluşur. Toprak altındaki böcekleri yakalayabilmek için zaman zaman kafalarını toprağa sokmalarıyla bilinirler.