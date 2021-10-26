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    • 26.10.2021 13:28
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    • 26.10.2021 13:35
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    Edirnekapı şehitliğinde çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşın tepkisini topladı

    İBB sorumluluğundaki Edirnekapı şehitliğinde çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

    Edirnekapı şehitliğinde tepki çeken görüntüler

    Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.



    Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.



    Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.




    Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

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    Edirnekapı şehitliğinde tepki çeken görüntüler
    Haberler Güncel Edirnekapı şehitliğinde çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşın tepkisini topladı
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