Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünden sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un evden çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Peki o fotoğraflarda neler vardı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:





Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. Esra bir markete giriyor.