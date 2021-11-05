Bahçesini sulamak isterken öldü

Kanalın içinden ekipler tarafından Ucer'in cansız beden çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları ardından, canız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.