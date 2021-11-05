İBB personelinden AK Partili Tevfik Göksu'ya ağır hakaretler ve küfürler

İBB yönetiminin Cihan hakkında soruşturma başlatıp başlatılmayacağı da ayrıca merak konusu oldu.

AĞIR HAKARET VE KÜFÜRLER

UTKAN BAŞTÜRK'ÜN ESENLER BELEDİYESİ ÇAĞIR MERKEZİ (ESTİM) ÜZERİNDEN YAPTIĞI GÖRÜŞMELERDEKİ İFADELERİNDEN BAZILARI:

RABİA HANIM İLE GÖRÜŞME:

3:38 Hırsız (Başkan için)

3:54 Hesap vereceksiniz

4:43 Şerefsiz (Başkan için)

7:14 Sokakta görsem bu Tevfiği

7:29 Benim dedemi öldüren zihniyet Tevfiğin zihniyeti

7:40 Başkan deme hırsız de lan ne başkanı

ABDULLAH AKSU İLE GÖRÜŞME :

2:08 Lağım çukurları

8:58 Tügvanın p....

13:17 Sen basit bir insansın (Abdullah Aksu için)

13:21 Yüzyüze gelelim varmısın (Abdullah Aksu için)

14:57 Lan (Abdullah Aksu için)

15:23 Lan (Abdullah Aksu için)

15:31 Lan (Abdullah Aksu için)

16:16 Şerefsizler

16:32 Sana bir tane Osmanlı tokadı indiririm (Abdullah Aksu için)

17:05 Sana bir tane Osmanlı tokadı indiririm (Abdullah Aksu için)

17:13 Şerefsiz (Abdullah Aksu için)Durdur