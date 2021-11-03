Son dakika: Esra Hankulu'nun öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ümitcan Uygun ile...

Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun öldürülmeden önceki son görüntüleri çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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Esra Hankulu'nu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un olay gecesine dair görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülere A Haber ekipleri ulaştı.
Görüntülerde Esra Hankulu'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra Hankulu ile evde olan Dilan Civelek bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan Uygun'un yanında Furkan Gürgil bulunuyor.
Ama gece yarısına doğru Ümitcan Uygun ve Furkan Gürgil evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra Hankulu ve Dilan Civelek.