Son dakika: Esra Hankulu'nun öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ümitcan Uygun ile...

Görüntüler incelendiğin Esra Hankulu'nun yürüyüşünde hernhangi bir sıkıntı görünmüyor. Esra'nın herhangi bir hareketinde aksaklık yaşanmıyor ve sağlıklı şekilde taksinin olduğu yere doğru gidiyor.

İki isim saat 5 kadar odadan çıkmıyor, bu saatten sonra ise Esra Hankulu fenalaşıyor. Cümleleri kurmakta zorlanıyor. Konuşması ve şuuru bozuluyor. Bu saatte Esra'yı duşa sokuyorlar sonra uyumak için odaya gidiyorlar.

Ümitcan Uygun ise şöyle konuşuyor: Sabah 10,15 geçe avukatım arıyor, devamında ise telefonu Esra'ya verdim ve taksi çağırmasını istedim. Bende evden ayrıldım, gittim diyor.

Fakat bu ifadeden sonra HTS kayıtları inceleniyor. Hiçbir şekilde Ümitcan Uygun'un dışardan aranmadığı kendisinin avukat dahil iki bayanı aradığı tespit ediliyor. Ve devamında taksi durağıyla görüşülüyor. Arayan kişinin kadın olmadığı ortaya çıkıyor.

Esra Hankulu yatakta elleri göğüs bölgesinde 2 eli çapraz şekilde bulunuyor. Sağlık görevlilerine göre birinin ölümü sırasında bu şekilde bulunması doğal akışa aykırı. Bu nedenle Ümitcan Uygun'un kafasına sert bir cisimle vurduğu ya da Esra'yı sert bir zemine vurduğu tespit yer alıyor.