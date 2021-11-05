Şarkıcı Murat Kalacı: "Müzik aynı hayallerin çatısı altında bulunma şansı sağlıyor"

Müziğin çok özel bir gücü olduğunu söyleyen Murat Kalacı, "Yaşantısını sürdürmekte olan insanların her biri farklıdır, özeldir. Dünyaya ve olaylara; sahip oldukları anlayış üzerinden bakar. Bu durum, diğer insanlarla olan ilişkilerinde de temel belirleyiciler arasında yer alır. Her anlamda farklı insanların bulunduğu bir dünyada, birleştirici rol kime düşer? Elbette sanata, özel olarak da müzik sanatına. Dilini bilmediğimiz halde dinlemekten keyif aldığımız o kadar çok şarkı var ki! Üstelik tek kelimesini bile anlamıyor olabiliriz. Ama farklı dillerle üretilen şarkılar, bizi bir şekilde birleştiriyor. Müzik sayesinde aynı hayallerin çatısı altında bulunabiliyoruz. Dil ayrımı hiçbir anlam ifade etmiyor müzik katmanında." sözleriyle müziğin birleştirici yönüne vurgu yaptı.

MÜZİK; DİL, DİN AYRIMI YAPMAZ; BU YÜZDEN ÇOK ÖZEL BİR SANATTIR!

Müziğin ne olduğuna dair açıklamalarını sürdüren Murat Kalacı, "Müzik dil, din ayrımı yapmayan çok özel bir sanattır. Zaten sanatın diğer kollarında da bu durumun geçerli olduğunu görürüz. Temel olan güzeldir. Güzele ulaşmak için çalışmalar yapılır. Estetik ön plandadır. Hedeflenen budur yani. Müziğin bu yönünü o kadar çok seviyorum ki! Herkes eşittir müzikte. Her insan, tarzına hitap eden şarkıları dinleyerek huzur bulmaya çalışır. Para, şöhret, kariyer; hepsi geri planda kalır." ifadelerinde bulundu.

MÜZİK SAYESİNDE AYNI HAYALLERİ KURABİLİRSİNİZ

Açıklamalarını sürdüren Kalacı, "Müzik, aynı hayallerin kurulmasını sağlar. Bir İngiliz de bir Fransız da aynı şarkıda çok özel hayaller kurabilir. Üstüne üstlük bu hayaller birbirine o kadar çok benzer ki şaşar kalırsınız. Müziğin gücüdür bu. İnsanları bir araya getirir şarkılar. Orada sadece söz vardır, ezgi ve duygu vardır." sözleriyle şarkıların insan hayatındaki yerinden bahsetti.