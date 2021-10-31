Oyuncu Adnan Koç'a büyük şok (Yurttan ve dünyadan haberler)

Ataşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 polisin yaralanmasına neden olan oyuncu Adnan Koç ile birlikte 5 sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. İtiraza rağmen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanmasına karar verdi. Muhteşem Yüzyıl dizisinde parlayan Koç, "Suçsuzum" dedi.
KONSERDE CİNAYET
Adana'da Gülşen konserini izleyen gençler arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Akif Ozan kurtarılamadı.
Suriye uyruklu zanlı M.C, gözaltına alındı.
Gülşen, 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde konser vermişti.
2 SINOVAC 2 BIONTECH YAPTIRDI 2 KEZ VİRÜS KAPTI
AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, Corona ile savaşını anlattı: İki Sinovac, iki BioNTech yaptırdım. İki kez virüse yakalandım. Maskeyi çıkarmayın...
23 BİN YENİ VAKA
Türkiye'de dün 344 bin 163 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 96 kişiye tanı konuldu. 203 kişi hayatını kaybetti. 28 bin 632 kişi ise iyileşti.
AÇGÖZLÜ HIRSIZLAR
Samsun'da 2 hırsız, fabrikadan 30 kilo bakır çaldı. Aynı gece ikinci kez soymaya kalkınca yakalandı.
UNUTMA HAKKI
Google, 18 yaş altını korumak için harekete geçti. Anne-babaları isterse çocuk fotoğraflarının silineceğini bildirdi.
KİRALIK HA'YAT'
Dünyanın en zengin 100 işadamından sadece 23'ünün teknesi veya yatı olduğu ortaya çıktı. Walmart'ın ortaklarından Jim Walton, ünlü yatırımcı Warren Buffett, Meksikalı milyarder Carlos Slim ve Nike'ın kurucusu Phil Knight gibi birçok ismin, yat veya tekneye para harcamayan zenginler olduğu anlaşıldı. Bu milyarderlerin, tatil için daha çok tekne ve yat kiraladıkları anlaşıldı.
IVANA DUL KALDI
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivanka Trump'ın annesi Ivana Trump (70), dul kaldı. Trump'ın kendisinden 23 yaş küçük olan 4. kocası olan İtalyan oyuncu ve model Rossano Rubicondi'nin (47) hayatını kaybettiği açıklandı. Rubicondi'nin cilt kanserinden öldüğü anlaşıldı. 2008'de evlenen çift, görkemli düğün töreni için 3 milyon dolar harcanmıştı.
O ŞİMDİ ASKER
PKK'dan kaçarak devletin şefkatli kollarına sığınan Mustafa Biçer, şimdi vatani görevini yapacak...
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele ile oğlu Mustafa Biçer'i PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Aileyi şimdi de tatlı bir telaş sardı. TAKVİM'e konuşan anne Biçer, "Oğlumu kına gecesiyle Peygamber ocağına uğurlayacağım" ifadelerini kullandı. Baba Rauf Biçer de, "Oğlum askerden geldikten sonrada düğününü yapacağız" dedi.