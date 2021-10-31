Oyuncu Adnan Koç'a büyük şok (Yurttan ve dünyadan haberler)





KİRALIK HA'YAT'

Dünyanın en zengin 100 işadamından sadece 23'ünün teknesi veya yatı olduğu ortaya çıktı. Walmart'ın ortaklarından Jim Walton, ünlü yatırımcı Warren Buffett, Meksikalı milyarder Carlos Slim ve Nike'ın kurucusu Phil Knight gibi birçok ismin, yat veya tekneye para harcamayan zenginler olduğu anlaşıldı. Bu milyarderlerin, tatil için daha çok tekne ve yat kiraladıkları anlaşıldı.





IVANA DUL KALDI

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivanka Trump'ın annesi Ivana Trump (70), dul kaldı. Trump'ın kendisinden 23 yaş küçük olan 4. kocası olan İtalyan oyuncu ve model Rossano Rubicondi'nin (47) hayatını kaybettiği açıklandı. Rubicondi'nin cilt kanserinden öldüğü anlaşıldı. 2008'de evlenen çift, görkemli düğün töreni için 3 milyon dolar harcanmıştı.



O ŞİMDİ ASKER

PKK'dan kaçarak devletin şefkatli kollarına sığınan Mustafa Biçer, şimdi vatani görevini yapacak...







Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele ile oğlu Mustafa Biçer'i PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Aileyi şimdi de tatlı bir telaş sardı. TAKVİM'e konuşan anne Biçer, "Oğlumu kına gecesiyle Peygamber ocağına uğurlayacağım" ifadelerini kullandı. Baba Rauf Biçer de, "Oğlum askerden geldikten sonrada düğününü yapacağız" dedi.