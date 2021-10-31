Kütahya’da bir otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi, Teyyare sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Durak Mahallesi Teyyare sokak üzerinde Sümeyye K.'nin kullandığı 43 ACP 426 plakalı otomobil park halinde iken ani kalkış yapması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Sümeyye K., araçta bulunan Tuğba K. ve Nisa O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.