Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu! 69 gündür kayıptı...

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı.