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    • Yaşam
    • 31.10.2021 08:04
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    • 31.10.2021 08:04
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    Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu! 69 gündür kayıptı...

    Kırklareli'nde kendisinden 69 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi, evine 17 kilometre uzaklıktaki bir ere yatağında bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

    Müge Anlı’da aranan kadının cesedi bulundu! Acı olay...

    Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı. Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.



    'KOCAMI RÜYAMDA GÖRDÜM'
    7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti.

    Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı.



        Haftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, kızlarının sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın ifadelerine ve şüpheli davranışlarına dikkat çekti.

        Müge Anlı, programda Pirpor'un cenazesinin evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunduğunu açıkladı. Bulunan cesedin sol kolunda Pirpor'da olduğu gibi bir dövme olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna otopsiye gönderildi. Pirpor'un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

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