Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! Dolmabahçe Sarayı'nın Turşuhanesi Mimar Sinan'ın yeni yuvası oluyor

Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilen 171 yıllık kışlaya taşınacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece üniversitelerine değil İstanbul'a büyük katkı yaptığına dikkat çekti.
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elçi, "Burada Dolmabahçe Sarayı'na hizmet veren ek binaların olduğu bir yer. Alanda saray mutfağının bir parçası olan tarihi salamurhane ve bir hamam var. Salamurhane'de 1850'li yıllarda sarayın turşuları yapılıyordu. Daha önce hiç restore edilmemiş, çok özgün bir yapı. Tarihi yapısını koruyarak restore edeceğiz. Salamurhanenin restorasyonunun valiliğimiz yürütecek. Sayın Valimize çok teşekkür edişoruz. Uzun yıllar askeri hizmet veren bu alanda artık sanatın sesi yükselecek. 171 yıl sonra sarayın turşularının yapıldığı yerde öğrenciler şarkılar söyleyecekler, Türk tarihimize yeni eserler kazandıracaklar." dedi.
Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre, 1856'da Sultan Abdülmecid tarafından yapılan Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilen ve geçen aya kadar İstanbul İnzibat Bölük Komutanlığı olarak hizmet veren tarihi bina artık İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yeni merkezi oluyor. Sanat dünyasında da büyük heyecan uyandıracak bu önemli gelişmeyi SABAH'la paylaşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, şu özel açıklamalarda bulundu.