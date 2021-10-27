Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bahanesiyle yapılan eylemlerde gözaltına alınan 97 sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu.