Yine kadına şiddet yine erkek dehşeti! 500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı

"KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN"

Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor.