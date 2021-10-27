Yine kadına şiddet yine erkek dehşeti! 500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı

Olay, dün öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Ali Çakır ile boşanma aşamasındaki 40 yıllık eşi Behiye Çakır arasında nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı. Ali Çakır, bir süredir ayrı yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi olan Behiye Çakır'ı darbedip, vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Behiye Çakır, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ameliyat edilip, daha sonra yoğun bakıma alınan Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Ali Çakır ise polis tarafından gözaltına alındı.
"KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN"
Behiye Çakır'ın nafaka nedeniyle babası tarafından bıçaklandığını ve annesinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Serpil Köseler, "Annem, evin önünde otururken bir anda çıkıp geliyor ve üzerine saldırıyor. Annem içeriye kaçıp kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak baş edemiyor. Yere düşünce de annemi 12 yerinden bıçaklıyor.