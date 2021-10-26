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    • Yaşam
    • 26.10.2021 13:40
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    • 26.10.2021 13:47
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    Sırp model Tanja Dukiç'in darbedilmesi davasında flaş gelişme: Dosya uzlaşma büroya gönderildi

    İstanbul Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop arasındaki dosya, uzlaşma büroya gönderildi.

    Sırp modelin darbedilmesi davasında flaş gelişme

    İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek darp etti. Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı Tortop hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

    "DÖVMEDİM" DEMİŞTİ
    Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti.

    Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söyledi. Tortop, yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" demişti.



        112'Yİ HİÇ ARAMAMIŞ
        Sanığın bu savunmasının ardından mahkeme 112 kayıtlarının incelenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazmıştı. BTK'dan beklenen cevabın geldiği ve sanığın olay günü 112'yi hiç aramadığı ortaya çıkmıştı.



        MÜTALAA VERİLDİ
        Bugün Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden davaya Çağrı Tortop ve yabancı uyruklu yeni sevgilisi katıldı. Duruşma savcısı mütalaada bulundu.

        Mütalaasında, şikayetçinin olay günü sanık tarafından darp edildiğinin adli tıp raporu ile sabit olduğunu belirterek 'Cebir ve tehdit kullanarak hürriyetten yoksul kılma' suçundan dava açılmışsa da 'Kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sabah'ın haberine göre mahkeme suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirterek, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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