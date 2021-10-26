Sırp model Tanja Dukiç'in darbedilmesi davasında flaş gelişme: Dosya uzlaşma büroya gönderildi

İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek darp etti. Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı Tortop hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
"DÖVMEDİM" DEMİŞTİ
Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti.
Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söyledi. Tortop, yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" demişti.