Sırp model Tanja Dukiç'in darbedilmesi davasında flaş gelişme: Dosya uzlaşma büroya gönderildi

"DÖVMEDİM" DEMİŞTİ

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti.