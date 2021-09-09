Sırp model Tanja Durkic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darbetti! Çağrı Tortop'a kasten yaralamadan ceza talebi

Adli tıp raporunda sadece sürtünmeye dayalı iz var. 8 saat dövmüş olsam çok farklı olurdu. Sırp makamlarından bipolar olduğuna dair rapor var. Ben bu Kıza vurmadım o gece intihar etmeye çalıştı. Bileklerini kesmişti onuda dava dosyasına sundum. Atlamak isterken kollarından tuttum kollarındaki morluk bu yüzdendir" dedi.