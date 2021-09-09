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    • Yaşam
    • 09.09.2021 13:03
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    • 09.09.2021 13:16
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    Sırp model Tanja Durkic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darbetti! Çağrı Tortop'a kasten yaralamadan ceza talebi

    İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic’i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darbettiği iddiasıyla organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un yargılamasına devam edildi. Sevgilisi ile duruşmaya katılan Tortop hakkında mütalaa verildi. Tortop’un kasten yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi.

    Sırp modele darp! Tortop hakkında istenen ceza

    İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek darbetti.

    Dukiç'in şikayeti ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmiş ve Çağrı Tortop hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

    "DÖVMEDİM" DEMİŞTİ
    Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim.

        Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti. Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söyledi. Tortop, yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" demişti.

        112'Yİ HİÇ ARAMAMIŞ
        Sanığın bu savunmasının ardından mahkeme 112 kayıtlarının incelenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazmıştı. BTK'dan beklenen cevabın geldiği ve sanığın olay günü 112'yi hiç aramadığı ortaya çıkmıştı.

        MÜTALAA VERİLDİ
        Bugün Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden davaya Çağrı Tortop ve yabancı uyruklu yeni sevgilisi katıldı. Duruşma savcısı mütalaada bulundu.

            Mütalaasında, şikayetçinin olay günü sanık tarafından darbedildiğinin adli tıp raporu ile sabit olduğunu belirterek 'Cebir ve tehdit kullanarak hürriyetten yoksul kılma' suçundan dava açılmışsa da 'Kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

            SON SAVUNMASINI YAPTI
            Sanık Çağrı Tortop son söz olarak "iki yıldır süren haksız yalan ve ithamlar yapılmaktadır. İlaçlar herhangi bir eczaneden alınır dediler. 8 saat tekme tokat dövdüğünü iddia ettiler.

            Adli tıp raporunda sadece sürtünmeye dayalı iz var. 8 saat dövmüş olsam çok farklı olurdu. Sırp makamlarından bipolar olduğuna dair rapor var. Ben bu Kıza vurmadım o gece intihar etmeye çalıştı. Bileklerini kesmişti onuda dava dosyasına sundum. Atlamak isterken kollarından tuttum kollarındaki morluk bu yüzdendir" dedi.
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                Haberler Yaşam Sırp model Tanja Durkic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darbetti! Çağrı Tortop'a kasten yaralamadan ceza talebi
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