Başka ülkelerde 150 bin dolar! 4 yıl çalışıp daha ucuzunu yaptı şimdi yurt dışına ihraç ediyor!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Efe, 4 yıllık çalışma sonunda yurt dışındaki benzerlerinden daha ucuz maliyetli multi sistemli yerli su arama cihazı üretti.
Efe, 2009 yılında çoklu elektrot yöntemiyle su aramaya imkan sağlayan cihazın yurt dışından yüksek maliyetle getirebileceğini fark etti.
Bunun üzerine kendi cihazını yapmak için kolları sıvayan Efe, jeofizik firması kurarak, yaklaşık 4 yıllık çalışma sonunda çoklu elektrota sahip multi sistemli su kaynağı arama cihazı geliştirdi.
Türk Kızılayı Derneği adına Senegal'de, su kaynağı arayan Efe, Somali ve Etiyopya'nın yanı sıra Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 500 köye giderek su tespitinde bulundu.
İbrahim Efe, yerli olarak geliştirdikleri cihazı Azerbaycan, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç etti.