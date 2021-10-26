Başka ülkelerde 150 bin dolar! 4 yıl çalışıp daha ucuzunu yaptı şimdi yurt dışına ihraç ediyor!

Efe, Afrika'da yaptığı çalışmalara da değinerek, "Afrika'ya yaklaşık 5-6 yıldır gidiyorum. Somali, Etiyopya ve Senegal'de su araştırmaları için çalıştık. Oralarda da şu ana kadar bitmiş 8 tane kuyumuz var ve 8'de 8 yaptık. Hepsinde güzel sular bulduk. Senegal'deki yüklenici firma Kızılay için 2 sondaj yapmış ama su bulamamış. Bizi aradılar, 'Oraya gider misiniz' diye. Gittik, iki sondajlı arazinin hemen yanında güzel bir su bulduk. Oradaki yatırımı da hareketli hale getirdik." diye konuştu.

Piyasadaki birçok cihazın su aramalarında manuel çalışıp hesap makinesi ile sonuca gidilirken, cihazlarının kısa sürede otomatik hesaplama yaparak sonuca vardığını aktaran Efe, cihazı yurt dışındaki muadillerine göre neredeyse yarı fiyatına sattıklarını sözlerine ekledi.