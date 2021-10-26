Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme! Sanık Mustafa Öztürk husumetini anlattı

Çekmeköy'de Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada iddiaya göre aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, alacak verecek davasından kaynaklı yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi ve 4 kişiye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
MAHKEME SALONUNDAYDI
İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesine tutuklu sanık Mustafa Öztürk, tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ile taraf avukatları katıldı.
HER ŞEYİN BAŞI SÖZLEŞMEYMİŞ
Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Mustafa Öztürk, 'Salih hoca, belediyenin sözleşme istediğini söyledi. Bir sözleşme yazdı. Sözleşmeye bakması için avukat yeğenime yolladım. Avukat yeğenim sözleşmeyi inceleyince 'dayı öyle bir söyleşme yapmış ki, senin savunacak şeyin yok, hiçbir hak talebin yok' dedi. Ben şok geçirdim. Yeniden sözleşme yazdırdım. Hocaya, 'Beni buradan kovacaksın sözleşmeyle' dediğimde, yemin billah ederek niyetinin öyle olmadığını söyledi. Sözleşmeyi düzelttirdiğimi söyledim ve o da kabul ederek imzaladı' şeklinde konuştu.
'ASLINDA ORAYA GİTME NİYETİM YOKTU'
Herkesin Salih Memişoğlu'na yalakalık yaptığını ifade eden sanık Öztürk, savunmasının devamında 'Bizim de mizacımız farklı. Benim çocuklarım, onun çocuklarına saygı göstermedi diye kafasına takmış bizi, çıkacaksınız diye. Olay günü benim oraya gitme niyetim yoktu. Arabayı dışarıya çektim. Ardından hoca 1 metre önümden arabasıyla geçti ancak yüzüme bakmadı. 'Görüşebilir miyiz' dediğimde önce, 'Görüşecek bir şey yok' dedi. Sonra ise 'Ofiste görüşelim' dedi. Ofise girdiğimizde içeride 3 kişi vardı. Onlar çıkınca eliyle çocuk çağırır gibi beni çağırdı' dedi.