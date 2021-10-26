Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme! Sanık Mustafa Öztürk husumetini anlattı

MÜTALAADA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaada, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün, 'Silahla tehdit' , 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından toplamda, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken, tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

DAVA ERTELENDİ

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Mustafa Öztürk ise bu işin tek mağdurunun kendisi olduğunu, söylenenlerin hepsinin iftira ve komplo olduğunu ve beraatini talep ettiğini dile getirdi. Mahkeme, duruşma sonu tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için davayı erteledi.