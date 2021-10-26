Hafızalara kajundı!

ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' seyirciyi ekrana bağladı. Son bölümde yaşananlarsa 83 milyonu şaşkınlığa uğrattı! ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan akademisyen Damla Nurcan Özkılınç, önceki gün Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. 3 dakika 22 saniye boyunca, kariyerini ve özgeçmişini anlattı. Ancak daha ikinci soruda takıldı!

"Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusunu duyunca şaştı kaldı! Soruya yanlış cevap vererek '18' diyen Özkılınç, 1 dakika 11 saniyede yarışmadan ayrıldı! "Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

TÜRKİYE KONUŞTU

KONUŞTUĞU süreden daha az yarıştı kadın

İLK soruyu geçtiniz tebrik ederiz.

KESİN ilk soruda elenir dedim ama kapasitesi daha yüksekmiş, 2. soruda elendi

ŞU soruyu ilk okula giden torunum bile bilirdi.

BEN hala o tabaktaki 9 kajudayım...

SORU: Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz, kasede kaç kaju fıstığı kalır?

ŞIKLAR: A-9 B 18 C 27 D 36

DOĞRU CEVAP: Soruda, "27 kajudan 9'u hariç hepsini yerseniz" diyor. Yani tabakta kalan 9 kajudan bahsediliyor. Bu nedenle cevabın 9 olması gerekiyor.