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    • Yaşam
    • 26.10.2021 07:02
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    • 26.10.2021 07:02
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    Son dakika: Kıskanç kadın casusluğa girişti! Esnafın dikkati kadının tuzağını açığa çıkardı

    Son dakika haberi... İstanbul'da meydana gelen bir olay adeta film sahnesi gibi... Eşi tarafından aldatıldığını düşünen kıskanç kadın kocasının telefonunna önce casus program yükledi. Kıskançlık krizleri dinmeyen kadın ardından peşine dedektif taktı. Esnafın olayı farketmesiyle uyarılan adam, eşine dava açtı.

    Esnafın dikkati kadının tuzağını açığa çıkardı

    Son dakika haberi...İstanbul'da yaşayan Savaş Y. ve Işık Y., 2003'te evlendi. Evlilikleri süresince çiftin iki çocuğu dünyaya geldi.

    Son yıllarda çift arasında anlaşmazlıklar meydana gelmeye başladı. İddiaya göre, aldatıldığını düşünen Işık Y., eşi Savaş Y.'nin telefonunu karıştırmaya başladı.

    Kocasının sosyal medya hesapları ve mesajlarını sık sık kontrol eden Işık Y., iddiaya göre eşinden habersiz bir şekilde telefona casusluk programı yükleyerek adım adım takip etmeye başladı.

        Program sayesinde eşi Savaş Y.'ye gelen tüm mesajları görebilen kadın, bu şekilde takibini yürüttü ancak bununla da yetinmeyerek son hamlesini gerçekleştirdi.

        OLAYI ESNAF FARKETTİ
        Işık Y., 18 yıllık eşini takip ettirmek için dedektif arayışına girdi.

        Arayışının sonunda anlaşma sağladığı bir dedektifi eşinin peşine taktı. İddiaya göre dedektif, Savaş Y.'yi takip ediyor, fotoğraflarını çekerek Işık Y.'ye iletiyordu.

            Eşini defalarca bu şekilde takip eden kadın, sonunda yakayı ele verdi. Çevredeki esnaf tarafından uyarılan Şavaş Y., takip edildiğini fark etti. Harekete geçti ve "kontrolcü eşine" boşanma davası açarak "dur" dedi.

            BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA
            Boşanma dilekçesinde, eşi Işık Y.'ye duyduğu sevgisinden dolayı bunca zaman yaptığı tüm güven dışı hareketleri görmezden geldiğini ileri süren Savaş Y., peşine dedektif takılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu beyan etti. Boşanma davası açan genç adam, ayrıca çocuklarının velayetini de istedi.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Kıskanç kadın casusluğa girişti! Esnafın dikkati kadının tuzağını açığa çıkardı
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