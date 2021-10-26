Son dakika: Kıskanç kadın casusluğa girişti! Esnafın dikkati kadının tuzağını açığa çıkardı

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Boşanma dilekçesinde, eşi Işık Y.'ye duyduğu sevgisinden dolayı bunca zaman yaptığı tüm güven dışı hareketleri görmezden geldiğini ileri süren Savaş Y., peşine dedektif takılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu beyan etti. Boşanma davası açan genç adam, ayrıca çocuklarının velayetini de istedi.