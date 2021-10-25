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    • Yaşam
    • 26.10.2021 01:50
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    • 26.10.2021 01:50
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    Kocaeli'de 148 bin boş 85 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

    Kocaeli'de düzenlenen operasyonda kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

    AA
    Binlerce makaron ele geçirildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Gölcük ilçesinde tespit edilen bir iş yeri ve deposunda arama yaptı.

    BİNLERCE MAKARON
    Aramalarda, gümrük kaçağı 148 bin boş makaron, içi tütün doldurulmuş 85 bin makaron, birer kilogramlık 120 paket TAPDK bandrolü bulunmayan kıyılmış tütün, 18 TAPDK bandrolü ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

    Kaçak ürünlerle ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de 148 bin boş 85 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi
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