Sizce bir kedi en fazla ne kadar kedi doğurur? Milyoner'de sorulan kedi sorusu herkesi şoke etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve milyonların merakla izlediği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "1935'de doğan ve 'En Doğurgan Kedi' ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştu?" sorusunun yanıtı herkesi şoke etti. İşte Milyoner'de sorulan sorular ve yanıtları...
25.10.2021 01:32
- Son Güncelleme: 25.10.2021 01:32