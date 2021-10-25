Esra Hankulu'nun ölümünde çelişkili savunmalar: Oklar Ümitcan Uygun’u gösteriyor

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlanmış, soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti. Esra Hankulu'nun soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.
KAFA TRAVMASI ÜMİTCAN'LA BERABERKEN OLDU
iddianamede, Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu Raporuna göre; künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama (subdural kanama) olduğu belirtilerek, "Kişinin ölümüne neden olan beyin kanamasının, ölümünden önceki 24 saat içinde gerçekleşen kontrolsüz bir şekilde düşerek kafasını sert ve künt bir zemine çarparak olabileceği gibi kişinin bir başkası tarafından düşürülmesi veya kafanın sert ve künt bir cisme çarptırılması veya cisimle vurulması sonucu da oluşabilir" değerlendirmesi yapıldı.