Vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif geldi

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cesedi, çöp toplayıcı bir şahıs tarafından İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde bir çöp konteynerinde parçalanmış vaziyette bulunmuştu. Kafası gitar kutusunda bedeni de valizde bulunan Karabulut cinayetine ilişkin aranan sevgilisi Cem Garipoğlu da vahşi cinayetten 197 gün sonra emniyet güçlerine teslim olmuştu.
3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Bir YouTube programına konuk olan Avukat Rezan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını yaptığı süreçte yaşadıklarına dair pek çok ayrıntıyı paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını söyleyen Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.
Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:
"DAVAYI BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"
- Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiniz? Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hal böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar.
O dönem İnsan Hakları Komisyonu üyesi Çetin Soysal bana ricacı olup, "Hocam böyle bir mesele var, bu aile ile ilgilenir misiniz?" dedi. İlk görüşmeden sonra bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaparız, hukuki mücadelemizi de veririz ama ailenin kamuyouna açıklama yapmaması şartıyla davanın avukatlığını kabul ettim.