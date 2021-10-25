Vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif geldi





3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Bir YouTube programına konuk olan Avukat Rezan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını yaptığı süreçte yaşadıklarına dair pek çok ayrıntıyı paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını söyleyen Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.





Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:

"DAVAYI BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"

- Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiniz? Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hal böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar.