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    • 25.10.2021 14:27
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    Vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif geldi

    Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmesinin ardından yıllar geçti. Davayla ilgili her geçen bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Davada Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Epözdemir o zamanlar sık sık tehdit edildiği belirterek davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif yapıldığını söyledi.

    Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf!

    3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cesedi, çöp toplayıcı bir şahıs tarafından İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde bir çöp konteynerinde parçalanmış vaziyette bulunmuştu. Kafası gitar kutusunda bedeni de valizde bulunan Karabulut cinayetine ilişkin aranan sevgilisi Cem Garipoğlu da vahşi cinayetten 197 gün sonra emniyet güçlerine teslim olmuştu.



    3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
    Bir YouTube programına konuk olan Avukat Rezan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını yaptığı süreçte yaşadıklarına dair pek çok ayrıntıyı paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını söyleyen Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.


    Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:

    "DAVAYI BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"
    - Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiniz? Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hal böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar.

    O dönem İnsan Hakları Komisyonu üyesi Çetin Soysal bana ricacı olup, "Hocam böyle bir mesele var, bu aile ile ilgilenir misiniz?" dedi. İlk görüşmeden sonra bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaparız, hukuki mücadelemizi de veririz ama ailenin kamuyouna açıklama yapmaması şartıyla davanın avukatlığını kabul ettim.

        "İNSANIN İNSAN OLMA VASFINA AYKIRI BİR CİNAYET"
        - Dava dosyasını görünce ne hissettiniz? Olayın oluş şekli, canavarca hisle acı çektirerek orada fotoğraf ve görüntüler var. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayetten bahsediyoruz. Bu son derece kan dondurucu detayların olduğu bir süreç. Kafası bedeninden ayrılıyor, vücut valize, kafa gitar kılıfına konuluyor ve bir çöp tenekesine bırakılıyor.

        "KURŞUN YOLLADILAR "SENİ DE ÖLDÜRECEĞİZ" DEDİLER"
        - Cem Garipoğlu ile ilk göz göze geldiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Yargılama sırasında çapraz sorguda çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim.


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