e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM SMS ile boş plaka sorgulama 2021 işlemi, SMS ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Herkes kendi ilinin Emniyet Genel Müdürlüğü sitesine girerek bu işlemi yapabilir, aynı zamanda belli bir ücret tutarında SMS de göndererek hızlıca plakanın boşta olup olmadığını öğrenebilir ve satın alma işlemlerine geçebilir. İşte detaylar...
E-DEVLET BOŞ PLAKA SORGULAMA
Artık e-Devlet üzerinden bu bilgi öğrenilemiyır. E Devlet ile boş plaka sorgulama ya da plaka tahsis uygulamaları 2020'de kaldırıldı.
EGM PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bağlı olduğunuz şehrin Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine girerek boş plaka sorgulamak mümkün hale gelmiştir. Bu işlem için belirtilen yolları izlemek yeterli olacaktır; -Tarayıcınızın adres çubuğuna olduğunuz şehrin adını yazdıktan sonra ".pol.tr" ifadesini ekleyip EGM'nin intenet sitesine ulaşabilirsiniz. Öneğin İstanbul için "istanbul.pol.tr" yazmanız yeterli olacaktır. -Eğer il Emniyet Genel Müdürlüğü çevrimiçi plaka tahsis desteği sunuyorsa "İşlemler" kısmında "Plaka Tahsis İşlemleri" seçeneği olacaktır. -Plaka tahsis işlemleri kısmına girerek boş plaka sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Fakat birçok il EGM intenet sitesinde henüz plaka sorgulama desteği bulunmamaktadır. Eğer sitede bu belirtilenleri bulunmuyorsa Trafik Tescil İşlemleri departmanını arayıp telefon aracılığı ile de bilgi alınabilir. Ayrıca il Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gidip oradan da bilgi alınabilir.