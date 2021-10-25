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    • Yaşam
    • 25.10.2021 15:56
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    • 25.10.2021 15:59
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    e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM SMS ile boş plaka sorgulama 2021 işlemi! SMS ücreti…

    Ülkemizde bulunan sürücüler tarafından gündemde sıklıkla e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Yeni bir araç almak isteyen ya da var olan aracının plakasını değiştirmek isteyen vatandaşlar boş plaka sorgulama işlemini internetten üzerinden pratik ve hızlı bir şekilde öğrenmek istiyor. EGM SMS ile boş plaka sorgulama 2021 işlemini kolayca yapabilirsiniz. Belli bir tutarda SMS ücreti de vermeniz gerekecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır?

    e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM SMS ile boş plaka sorgulama 2021 işlemi, SMS ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Herkes kendi ilinin Emniyet Genel Müdürlüğü sitesine girerek bu işlemi yapabilir, aynı zamanda belli bir ücret tutarında SMS de göndererek hızlıca plakanın boşta olup olmadığını öğrenebilir ve satın alma işlemlerine geçebilir. İşte detaylar...

    E-DEVLET BOŞ PLAKA SORGULAMA

    Artık e-Devlet üzerinden bu bilgi öğrenilemiyır. E Devlet ile boş plaka sorgulama ya da plaka tahsis uygulamaları 2020'de kaldırıldı.

    EGM PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Bağlı olduğunuz şehrin Emniyet Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine girerek boş plaka sorgulamak mümkün hale gelmiştir. Bu işlem için belirtilen yolları izlemek yeterli olacaktır; -Tarayıcınızın adres çubuğuna olduğunuz şehrin adını yazdıktan sonra ".pol.tr" ifadesini ekleyip EGM'nin intenet sitesine ulaşabilirsiniz. Öneğin İstanbul için "istanbul.pol.tr" yazmanız yeterli olacaktır. -Eğer il Emniyet Genel Müdürlüğü çevrimiçi plaka tahsis desteği sunuyorsa "İşlemler" kısmında "Plaka Tahsis İşlemleri" seçeneği olacaktır. -Plaka tahsis işlemleri kısmına girerek boş plaka sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Fakat birçok il EGM intenet sitesinde henüz plaka sorgulama desteği bulunmamaktadır. Eğer sitede bu belirtilenleri bulunmuyorsa Trafik Tescil İşlemleri departmanını arayıp telefon aracılığı ile de bilgi alınabilir. Ayrıca il Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gidip oradan da bilgi alınabilir.

        SMS İLE PLAKA SORGULAMA

        Boş plaka sorgulama işlemlerinin en kolay ve pratik yöntemi SMS ile plaka sorgulamadır. Tüm GSM operatör kullanıcıları 11 TL ücret karşılığında plaka sorgulama yaptırabilmektedirler.

        Cep telefonların mesaj bölümüne "Detay boşluk Plaka" yazdıktan sonra 5664'e kısa mesaj atmaları yeterlidir. Sadece önceden alınmış plakalar için telefona detay bilgisi gelmektedir. Mesaj gelmiyorsa biliniz ki plaka boştadır.

        PLAKA TAHSİSİ NASIL YAPILIR?

        Plaka tahsisi, sıfır ya da ikinci el araç alırken plakanın da alınması işlemine verilen isimdir. Plaka tahsisi sırasında yapılacaklar aracın durumuna göre değişmektedir.

        Sıfır araç alanlar ya da noter satışı esnasında plaka değişikliği talebinde bulunanların, ikametgah adreslerine göre plaka tahsis edilir.

        Plaka tahsis edilirken ilk olarak araç tescil işlemleri tamamlanmalıdır. Tescil işlemleri için Trafik Tescil bürolarından birine gidilmelidir. Araç tescili sırasında bazı belgeler istenmektedir, bunları sıralarsak;

        Zorunlu mali sorumluluk araç sigorta poliçesi
        Şoförler Odası'ndan alınan araç tescil belgesi ve müracaat işlem formu
        Uygunluk belgesi
        Kimliğin aslı ve fotokopisi
        ÖTV ödeme belgesi


        Fatura ile birlikte faturayı düzenleyen bayiye ait yetki belgesi
        Araca ait sicil gazetesi, sicil kaydı ve imza sirküsü
        Sicil kaydının tamamlanmasının ardından araç sahibinin ikamet ettiği yere göre plaka tahsisi yapılır.
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