e-Devlet üzerinden boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM SMS ile boş plaka sorgulama 2021 işlemi! SMS ücreti…

PLAKA TAHSİSİ NASIL YAPILIR?

Plaka tahsisi, sıfır ya da ikinci el araç alırken plakanın da alınması işlemine verilen isimdir. Plaka tahsisi sırasında yapılacaklar aracın durumuna göre değişmektedir.

Sıfır araç alanlar ya da noter satışı esnasında plaka değişikliği talebinde bulunanların, ikametgah adreslerine göre plaka tahsis edilir.

Plaka tahsis edilirken ilk olarak araç tescil işlemleri tamamlanmalıdır. Tescil işlemleri için Trafik Tescil bürolarından birine gidilmelidir. Araç tescili sırasında bazı belgeler istenmektedir, bunları sıralarsak;

Zorunlu mali sorumluluk araç sigorta poliçesi

Şoförler Odası'ndan alınan araç tescil belgesi ve müracaat işlem formu

Uygunluk belgesi

Kimliğin aslı ve fotokopisi

ÖTV ödeme belgesi



Fatura ile birlikte faturayı düzenleyen bayiye ait yetki belgesi

Araca ait sicil gazetesi, sicil kaydı ve imza sirküsü

Sicil kaydının tamamlanmasının ardından araç sahibinin ikamet ettiği yere göre plaka tahsisi yapılır.