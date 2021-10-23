Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar iddianamede!

İddianamede şüpheli Ümitcan Uygun'un ifadesinde, "evden çıkarken Esra Hankulu'nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini" iddia ettiği hatırlatıldı. Ancak, olay günü eve gelen sağlık ekiplerine kapıyı açan Furkan G.'nin "sağlık ekiplerine kapıyı kendisinin açtığını, kapının içeriden kilitli olmadığını" söylediği belirtilerek, "bu gerekçe ile şüpheli Ümitcan Uygun evden çıkarken maktule Esra Hankulu'nun hayatta olmadığının ispatlandığı" denildi.