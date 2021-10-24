SON DAKİKA: Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu! Arda Yurtseven'in cesedi ağaca nasıl gitti

Son dakika haberler... Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Soruşturma dosyasındaki en temel soru ise 'Arda intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun yanıtının bulunması için 'Öldüren Mavi Balina oyunu', Arda'nın sosyal yaşamındaki ilişkileri, ağabeyinin ifadesi, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazı ve olay yerindeki deliller mercek altında. Ölümü yasa boğan gencin oyunu oynadığına dair dosyada delil bulunamazken, cinayet ihtimali düşük olarak nitelendiriliyor.
16 YAŞINDAKİ ARDA YURTSEVEN'İN ACI ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz ay bisikletiyle evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Taa ki acı haber alınana kadar. Kara haber Yutseven ailesini henüz sarsmadan umutların kaybolmadığı anlarda aile, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için seferber oldu.
CESEDİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
Arda'nın cep telefonu sinyalinin Aydos Ormanı'ndan geldiğinin belirlenmesi üzerine aramalar hem havadan, hem karadan sinyalin geldiği bölgede yoğunlaştırıldı. Önce gencin bisikleti, ardından kendisinin cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından 3. günde Arda'dan gelen haber sevenlerini yasa boğdu.