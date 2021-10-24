SON DAKİKA: Ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu! Arda Yurtseven'in cesedi ağaca nasıl gitti

SAVCILIK DETAYLI İNCELEME İSTEDİ

İlk olarak yine bakılan durumlardan biri de Arda Yurtseven'in cinsel istismara uğrayıp uğramadığı da oldu. İlk incelemelere göre böyle bir durum da söz konusu değildi. Ancak yine de savcılık Adli Tıp Kurumu'na yazı yazarak cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair detaylı bir inceleme yapılmasını istedi.