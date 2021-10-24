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    • Yaşam
    • 24.10.2021 13:25
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    • 24.10.2021 13:25
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    Denizli'de korkunç olay! Aile evini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

    Denizli'nin Tavas ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Anne ve babasının yaşadığı evde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Taşkın Fırlayış (42), kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı.

    Korkunç olay! Aile evini kurtarmak isterken...

    Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Babası Halil ve annesi Meryem Fırlayış'ın evinde çıkan yangına müdahale etmek için içeri giren Taşkın Fırlayış, dışarı çıkamadı.

    Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Babası Halil ve annesi Meryem Fırlayış'ın evinde çıkan yangına müdahale etmek için içeri giren Taşkın Fırlayış, dışarı çıkamadı.

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    Haberler Yaşam Denizli'de korkunç olay! Aile evini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
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