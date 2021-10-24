Denizli'de korkunç olay! Aile evini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Babası Halil ve annesi Meryem Fırlayış'ın evinde çıkan yangına müdahale etmek için içeri giren Taşkın Fırlayış, dışarı çıkamadı.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Babası Halil ve annesi Meryem Fırlayış'ın evinde çıkan yangına müdahale etmek için içeri giren Taşkın Fırlayış, dışarı çıkamadı.