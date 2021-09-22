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    • Yaşam
    • 22.09.2021 13:26
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    • 22.09.2021 13:40
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    SON DAKİKA: Arda Yurtseven bulundu mu? Acı haber geldi! 3 gündür kayıp olan gencin ormanda cesedi bulundu

    Son dakika haberleri... Arda Yurtseven bulundu mu? Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu. Gencin cesedinin Aydos Ormanı'nda bir ağaçta asılı halde bulunması ise şüpheleri artırdı. Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    DHA
    Lise öğrencisinden acı haber

    Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu.

    Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı.

        Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.

        AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

        Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

            Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

            Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Arda Yurtseven bulundu mu? Acı haber geldi! 3 gündür kayıp olan gencin ormanda cesedi bulundu
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