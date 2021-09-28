Mavi balina oyununda ölenler son dakika! Arda Yurtseven ve Alişan Soylu’da korkunç şüphe

Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin ölümünde korkunç bir şüphe ortaya çıktı.