Mavi balina oyununda ölenler son dakika! Arda Yurtseven ve Alişan Soylu'da korkunç şüphe
Mavi balina oyununda ölenler son dakika! İstanbul'da Arda Yurtseven ve Isparta'da Alişan Soylu arka arkaya hayatlarını kaybetti. Ölümleriyle sevenlerini yasa boğan gençlerin binlerce çocuğu ölüme sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu oynadığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
28.09.2021 11:17
- Son Güncelleme: 28.09.2021 11:40
Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin ölümünde korkunç bir şüphe ortaya çıktı.
ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU
Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ALİŞAN SOYLU DA SIRRA KADEM BASMIŞTI
Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.