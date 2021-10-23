CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne 'heykel' tepkisi

CHP'li belediyeler, heykel sevdasından vazgeçmedi.
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen yatırdığı heykelse Türkiye'nin gündemine yerleşti.
Beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli gören vatandaşlar, belediyeyi eleştirdi. Denizlililer, dün sosyal medyanın gündemine yerleşen heykelleri görmeye gitti. Mimari yapısıyla eleştirilen heykelin fotoğrafını çekti!
Heykeli görmeye giden Doktor Nuray Aydın, "Sağlık çalışanları için güzel bir düşünce. Ancak bu objeler daha güzel ve özenli yapılabilirdi. Basite kaçılmış. Parkla bu objeleri bağdaştıramadım. Bunlar kaldırılıp daha farklıları yapılabilir" dedi.