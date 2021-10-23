CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne 'heykel' tepkisi





Heykeli görmeye giden Doktor Nuray Aydın, "Sağlık çalışanları için güzel bir düşünce. Ancak bu objeler daha güzel ve özenli yapılabilirdi. Basite kaçılmış. Parkla bu objeleri bağdaştıramadım. Bunlar kaldırılıp daha farklıları yapılabilir" dedi.



